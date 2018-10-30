Меркель: Перестановки в ХДС не изменят позицию ФРГ по международным вопросам

Берлин, 30 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее отставка с должности главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) не повлияет на позицию Берлина по международным вопросам. Об этом канцлер заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Думаю, в позиции правительства ФРГ на международных переговорах ничего не поменяется», — сказала Меркель.

Накануне Меркель объявила об уходе с поста главы Христианско-демократического союза Германии, который входит в состав правящей коалиции. Глава правительства ФРГ заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС на партийном съезде, который состоится в декабре 2018 года, а также добавила, что не намерена претендовать на пост канцлера Германии на следующих выборах в 2021 году. Меркель подчеркнула, что после истечения срока полномочий главы правительства она планирует завершить политическую карьеру.