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Меркель: Перестановки в ХДС не изменят позицию ФРГ по международным вопросам

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Меркель: Перестановки в ХДС не изменят позицию ФРГ по международным вопросамБерлин, 30 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее отставка с должности главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) не повлияет на позицию Берлина по международным вопросам. Об этом канцлер заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Думаю, в позиции правительства ФРГ на международных переговорах ничего не поменяется», — сказала Меркель.

Накануне Меркель объявила об уходе с поста главы Христианско-демократического союза Германии, который входит в состав правящей коалиции. Глава правительства ФРГ заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС на партийном съезде, который состоится в декабре 2018 года, а также добавила, что не намерена претендовать на пост канцлера Германии на следующих выборах в 2021 году. Меркель подчеркнула, что после истечения срока полномочий главы правительства она планирует завершить политическую карьеру.

Автор: Артем Никулин
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