Сохранить лицо при плохой игре: в Госдуме ответили на заявление НАТО о ДРСМД

Москва, 30 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается балансировать между сохранением хороших отношений с США и обеспечением безопасности альянса. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя призывы Столтенберга к России — объяснить позицию по ДРСМД.

«Столтенберг сейчас пытается сохранить лицо при плохой игре, выдерживая позицию блока НАТО, в то же время, понимая, что страны — члены альянса становятся уязвимыми. Они не хотят сильно портить отношения с США, но и не хотят вслепую поддерживать их позицию», — отметил он.

Что касается позиции России, то Швыткин подчеркнул, что Москва безоговорочно выступает за сохранение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, поскольку это отвечает требованиям безопасности. В случае же одностороннего выхода Соединенных Штатов из соглашения Москва оставляет за собой право принять ответные меры, передает RT.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.