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Эксперт объяснил заявление Тимошенко по вопросу вступления Украины в НАТО

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Эксперт объяснил заявление Тимошенко о необходимости провести референдум по вопросу вступления в НАТО

Москва, 30 октября. Заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о необходимости провести референдум о вступлении страны в НАТО сделано, чтобы привлечь потенциального избирателя. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак.

По его словам, Тимошенко высказывается на темы, которые будут интересны ее избирателю. Бывший украинский премьер активно включилась в предвыборную компанию: она говорит то, что может понравиться ее публике, подчеркнул Дудчак.

«Тимошенко просто «собирает» все, что будет рад слышать ее потенциальный избиратель. Подобные заявления — часть ее предвыборной кампании», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Дудчак отметил, что если Тимошенко станет президентом, то не выполнит предвыборные обещания. В качестве примера эксперт привел нынешнего президента Украины Петра Порошенко, который «показал удивительный пример неисполнения предвыборных обещаний».

Автор: Алексей Громов
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