Семерых российских моряков судна «Норд» обменяли на украинцев

Москва, 30 октября. Семь российских моряков задержанного на Украине судна «Норд» обменяны на семерых украинских моряков, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Семеро российских моряков с сейнера «Норд» сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», наши моряки уже в Крыму», — сообщил представитель пресс-службы Москальковой.

По информации представителя пресс-службы омбудсмена, капитан российского судна Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, остается на Украине.

Напомним, украинские пограничники задержали российское судно «Норд» в Азовском море в марте этого года. На борту находились десять членов экипажа. Киев по-прежнему считает их гражданами Украины, несмотря на их российские паспорта. Двое из них смогли вернуться в Крым через Белоруссию. Капитана корабля подозревают в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Москва в связи с действиями украинской стороны была вынуждена применить дополнительные меры безопасности, а также усилить досмотр украинских судов в Азовском море и Керченском проливе.