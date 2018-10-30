«С Пашей мы не купались»: Кокорин ответил блогеру Мэддисону из СИЗО

Москва, 30 января. Футболист «Зенита» Александр Кокорин, находящийся под арестом в СИЗО «Бутырка», ответил на письмо российского блогера Ильи Мэддисона.

В своем письме Кокорину 23 октября блогер сообщил, что пишет ему «из теплой ванны» и с иронией добавил, что знает, что он с Павлом Мамаевым «тоже любили принять джакузи и все такое».

«Понимаю, что ты сейчас испытываешь, у меня тоже были трудные моменты в жизни, но никогда нельзя отчаиваться», — подбодрил спортсмена Мэддисон.

В заключение он посоветовал Кокорину никогда не играть в «Сталкер. Чистое небо» и не завязывать с футболом.

«С Пашей мы не купались. Спасибо за письмо», — лаконично ответил нападающий питерского клуба.

Фото ответного письма футболиста блогер опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве. Все были арестованы по решению суда. Под стражей они останутся до 8 декабря.