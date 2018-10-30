Сирия новости 30 октября 19.30: жители Хасаки вышли на митинг против курдов, в Алеппо нейтрализовано 20 боевиков «Ахрар аш-Шам»

Сирия, 30 октября. Жители Хасаки вышли на митинг против притеснений со стороны курдов, в Алеппо нейтрализовано 20 боевиков «Ахрар аш-Шам», «Тахрир аш-Шам» атаковала САА в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Национальным фронтом освобождения» в Алеппо и Идлибе.

«Национальный фронт освобождения»: потерял 20 боевиков в Алеппо.

Курды: не выпускают жителей Хасаки в школы на подконтрольных САА территориях.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции Алеппо не утихает противостояние между «Тахрир аш-Шам» и «Национальным фронтом освобождения». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Bosni94), что члены подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования взяли под свой контроль населенный пункт Кафр Хамра. Кроме того, радикальные исламисты ликвидировали 20 боевиков «Ахрар аш-Шам».

Ранее в перестрелках в том же районе были нейтрализованы два командира «Тахрир аш-Шам».

Провинция Идлиб

В окрестностях населенного пункта Бинниш зафиксированы столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам». Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

В районе поселения Хайян отмечаются перестрелки между радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА). Twitter-канал (@MrRevinsky) передает, что джихадисты атаковали расположения правительственных войск в южной части провинции Идлиб. В свою очередь САА открыла огонь по опорным пунктам террористов.

Провинция Хама

Военный источник передает в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что радикалы «Джебхат ан-Нусры» продолжают совершать провокационные атаки позиций правительственных сил САР в северной части провинции Хама. По сведениям автора публикации, после очередного нападения радикальных исламистов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Аль-Латамина.

Напомним, джихадисты продолжают находиться в буферной зоне, несмотря на то, что должны были выйти с данных территорий до 15 октября.

Провинция Хасака

Жители административного центра провинции Хасака вышли на митинг против притеснений со стороны боевиков курдских военизированных отрядов, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Bosni94). По сведениям автора публикации, население города недовольно тем, что члены Демократических сил Сирии (SDF) не дают школьникам выйти в подконтрольные САА районы региона для того, чтобы обучаться в расположенных там школах.

Напомним, курдские радикалы навязывают руководству учебных заведений, находящихся на захваченных ими территориях, учебные программы, следование которым приводит к снижению уровня знаний.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)