Россиянам разрешат прописываться на дачах

Москва, 30 октября. Закон, позволяющий прописываться в дачных домах, вступит в силу с 1 января следующего года, сообщил директор департамента недвижимости министерства экономического развития Алексей Бутовецкий.

«С 1 января садовод может построить на своем участке жилой дом, зарегистрироваться там по месту жительства, зарегистрировать на него право жилой собственности и спокойно проживать в СНТ», — цитирует РИА Новости политика.

Бутовецкий отметил, что со следующего года отменяются так называемые вступительные взносы, которые должны были платить садоводы. Он напомнил, что раньше, чтобы вступить в объединение, необходимо было заплатить определенную сумму, которую, фактически, можно было установить любую. Теперь останется только два взноса — членские и целевые.