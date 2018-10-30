Минэнерго заявило об отсутствии отключений в Мурманске после аварии с доком

Москва, 30 октября. Министерство энергетики заявило об отсутствии отключений в Мурманске, где затонул плавучий док ПД-50.

«В зоне ответственности Минэнерго отключений зафиксировано не было», — пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В результате перебоя в подаче электроэнергии цистерны ПД-50 заполнились, и док моментально ушел под воду. Представитель АО «82-й судоремонтный завод» подчеркнул, что корабль совершенно не пострадал, его уже отбуксировали к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, случившаяся в Мурманске ситуация действительно внештатная, однако, судя по данным «Объединенной судостроительной корпорации», инцидент никак не отразится на сроках ремонта «Адмирала Кузнецова».