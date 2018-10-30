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Экономика

«АвтоВАЗ» поставит более 500 автомобилей на Кубу

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«АвтоВАЗ» поставит более 500 автомобилей на Кубу

Гавана, 30 октября. Компания «АвтоВАЗ» поставит на Кубу 513 автомобилей для полиции, государственных учреждений и такси, заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Эдуард Вайно во время бизнес-форума «Россия — Латинская Америка», который проходил в Гаване.

В этом году российская компания уже поставила Кубе 344 автомобиля Lada Vesta и Lada Largus в пяти- и семиместном исполнении. Однако «АвтоВАЗ» не намерен на этом прекращать сотрудничество с Гаваной.

«Ведутся переговоры, готов новый контракт на 513 автомобилей, — констатировал Вайно. — Из нового контракта, который мы в ближайшее время должны подписать, будут не только такси, но и автомобили по заказу полиции и государственных учреждений».

«АвтоВАЗ» поставит более 500 автомобилей на Кубу

В «АвтоВАЗ» напомнили, что производственные мощности компании составляют миллион автомобилей в год. Вайно уточнил, что резерв для экспорта есть всегда. Он добавил, что в настоящее время компания ведет переговоры с Уругваем, Эквадором, Перу и Парагваем.

Автор: Катерина Иванова
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