Адвокат приговоренного к тюрьме блогера Давидыча обжаловал решение суда

Москва, 30 октября. Адвокаты приговоренного к тюремному заключению блогера и основателя движения «Смотра.ру» Эрика Китуашвили подали апелляционную жалобу.

«Мы подали жалобу на приговор», — сообщил журналистам адвокат Эрика «Давидыча» Андрей Ромашов.

Теперь защита блогера просит изменить приговор в части двух оставшихся эпизодов, которые инкриминируются Китуашвили, передает издание News.ru.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил «Давидыча» к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество и отмывание денег. Блогер создал преступную группу которая получала выплаты по страховкам при похищении автомобилей.