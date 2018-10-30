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Союз Москвы и Вашингтона неизбежен — Independent

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Союз Москвы и Вашингтона неизбежен — Independent

Лондон, 30 октября. Украине необходимо вернуть нейтральный статус государства и прекратить антироссийскую истерию, что в итоге станет предпосылкой улучшения отношений между Россией и США, считает владелец британской газеты Independent Александр Лебедев.

По его мнению, Киеву необходимо вернуть тот нейтральный статус, что был закреплен в декларации о независимости Украины и ее конституции после распада Советского Союза. В то же время новому украинскому руководству, которое может прийти к власти после выборов в 2019 году, стоит подтвердить этот статус и прекратить антироссийскую истерию, добавил журналист.

В свою очередь, российская сторона, по словам Лебедева, должна направить усилия на помощь в реинтеграции Донбасса, где с 2014 года происходят боевые действия.

«Урегулирование в этом регионе создаст предпосылки для отмены антироссийских санкций и последующего ослабления конфронтации России и НАТО», — цитирует его Infox.ru.

Как следствие, улучшение отношений между Москвой и европейскими странами приведет к восстановлению доверия между РФ и США, уверен журналист. Таким образом, союз Москвы и Вашингтона неизбежен, пишет Лебедев.

Союз Москвы и Вашингтона неизбежен — Independent

При этом статус российского Крыма стоит отдельным пунктом международной повестки. Россия, отметил журналист, не стремится добиться признания своего суверенитета над этим регионом, поскольку он вошел в состав страны демократическим путем в соответствии с международыми нормами и Уставом ООН, а президент РФ Владимир Путин заявлял, что крымский вопрос «закрыт окончательно».

Союз Москвы и Вашингтона неизбежен — Independent

Однако Лебедев подчеркнул, что США в сложившейся ситуации могут официально закрепить непризнание полуострова за Россией, как это было в 1940 году, когда Декларацией Уэллса было закреплено непризнание со стороны Вашингтона вхождения Прибалтики в СССР. При этом, напомнил, журналист, американцы продолжали пользоваться портами региона и признали неприкосновенность советских границ.

Ранее Федеральное агентство новостей представило перевод статьи «Противостояние США и России в области стратегических ядерных вооружений», опубликованной изданием Modern Diplomacy, в которой раскрываются причины одного из разногласий двух государств.

Автор: Екатерина Кухарева
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