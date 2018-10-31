В России, конечно, нет и не может быть никаких олигархов, но в начале девяностых известный бизнесмен Алишер Усманов вполне мог носить такое прозвище. Он и сегодня владелец «заводов, газет, пароходов» — целой финансовой империи, одним из самых лакомых кусков которой является интернет-гигант Mail.ru, контролирующий крупнейшие российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

И, хотя Усманов заявил, что отходит от руководства Mail.ru, не приходится сомневаться, что «яйца» в этой «корзине» у него есть. В связи с эти наблюдатели отмечают одну странность: Усманов на словах защищает интересы страны, однако на деле ситуация выглядит по-другому.

Человек, в 2018 году занявший восьмую строчку в рейтинге The Sunday Times Rich Listen самых богатых людей Великобритании, фактически дал зеленый свет тому, чтобы признанные российским законодательством СМИ-иноагенты чувствовали себя в подведомственных ему соцсетях абсолютно вольготно.

Как отмечают интернет-эксперты, в соцсетях, включая «ВКонтакте», СМИ — иностранные агенты спокойно работают, распространяя русофобскую информацию и не утруждая себя публикацией на видном месте требуемых законом пометок о своем статусе иноагента.

Речь идет о внесенных Минюстом РФ в соответствующий реестр изданий: «Голос Америки», телеканал «Настоящее время» и, конечно, «Радио Свобода» и его клоны «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии» и другие.

Федеральное агентство новостей уже направило в Роскомнадзор соответствующий запрос в связи с тем, что иноагенты столь свободно себя чувствуют в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, по закону СМИ-иноагенты обязаны предупреждать читателей и интернет-пользователей о своем статусе. Но, открывая страницы вышеупомянутых ресурсов в соцсети, необходимый ярлык, если специально не искать, найти просто невозможно. Так, на верифицированной странице «Радио Свобода» в «ВКонтакте» ярлык иноагента просто отсутствует. Скрывают этот статус и «Голос Америки», и «Настоящее время», и другие сомнительные ресурсы.

Борьба с теми, кто ведет в России подрывную деятельность, была начата в 2017 году, когда Госдума приняла соответствующий закон, касающийся СМИ, получающих иностранное финансирование. Кроме того, законом предусмотрено блокирование нежелательных организаций во внесудебном порядке.

Одно из самых тенденциозных и в то же время достаточно популярных в России изданий-иноагентов — это «Радио Свобода», созданное ЦРУ в конце 1940-х годов как инструмент пропаганды и психологической войны против СССР. В настоящее время это СМИ продолжает антироссийские традиции, тенденциозно и с враждебных позиций освещая различные аспекты жизни в нашей стране. Не отстают в русофобии и другие издания, признанные в России иноагентами.

«Господа, занимающиеся созданием этих информационных продуктов, часто несущих деструктивный характер, придумывают различные уловки, чтобы достичь поставленной цели, — отметил в комментарии ФАН независимый аналитик Александр Асафов. — Их цель — с минимальными потерями попасть к пользователю, чтобы максимально полно донести до него свою позицию».

Иноагенты позиционируют себя, как единственные источники информации, которые говорят правду, и им вовсе не хочется прослыть в глазах своих читателей агентами влияния Запада, отмечает эксперт.

Как подчеркивают многие аналитики, руководство СМИ-иноагентов сознательно нарушает закон — ведь если они будут точно выполнять все требования российского законодательства, то сразу растеряют определенную часть своей аудитории. В связи с этим более чем странно выглядит явно попустительская позиция соцсети «ВКонтакте», а значит и ее владельцев — в том числе олигарха Усманова, отмечают собеседники ФАН.

Уметь противостоять враждебной пропаганде очень важно, считает политолог Андрей Кошкин.

«На нас из Интернета идет информационный вал, в том числе содержащий недружественную по отношению к нашей стране информацию, — напоминает он. — Поэтому так важно профилактировать эти угрозы и компетентно реагировать на внешние вызовы».

В связи с этим эксперты призывают владельцев российских социальных сетей, поисковиков и других интернет-ресурсов внимательнее следить за иноагентами, стараясь минимизировать приносимый ими вред и не давая им беспрепятственно засорять сознание наших граждан. Можно считать, этот призыв обращен и к Алишеру Усманову.

К слову, на Западе, который считается оплотом либерализма, в таких случаях вообще не церемонятся. Напомним, в начале лета в США был запущен ресурс USA Really, рассказывающий о жизни простых людей, публикующий актуальные региональные новости и т. д. Так вот, по требованию властей США медийный портал «Рамблер» просто заблокировал страничку USA Really.

Так что СМИ-иноагенты, работающие в России, должны сказать спасибо российским властям за лояльность и поистине ангельское терпение.