Восемь человек попали в больницу после ДТП с маршруткой в Калуге

Калуга, 30 октября. Восемь человек пострадали в результате крупного ДТП с участием маршрутки и ВАЗ-2114 в Калуге. Все получившие травмы были доставлены в областную больницу.

В настоящее время обстоятельства и причины дорожной аварии выясняют сотрудники ГИБДД, они работают на месте ЧП. По словам дежурного городской управы Калуги, «кого-то после ДТП увезли попутным транспортом, остальных пострадавших в областную больницу.

«Пока восемь человек пострадавших», — отметил собеседник ТАСС.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что после столкновения с легковушкой «Газель» врезалась в препятствие.