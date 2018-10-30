Киев, 30 октября. Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил к 10 годам лишения свободы и. о. министра финансов Донецкой народной республики Екатерину Матющенко.

В пресс-службе СБУ подчеркнули, что министр финансов ДНР с ноября 2014 года обеспечивает функционирование финансовой системы ДНР, собирая средства в республиканский бюджет. Это способствует «преступной деятельности незаконных вооруженных формирований», заявили в украинской спецслужбе.

Матюшенко обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также по статье «Террористический акт, повлекший тяжкие последствия». Суд заочно приговорил ее к 10 годам лишения свободы.

Напомним что вооруженный конфликт на территории ЛНР и ДНР продолжается с 2014 года. По данным ООН в нем погибли 10 000 человек. В апреле 2014, года после государственного переворота на Украине, командование ВСУ ввело войска на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Жители этих территорий не поддержали результаты переворота в стране.