Санкции Запада, реформы правительства и растущая нефть: эксперт оценил факторы, влияющие на экономику РФ

Москва, 30 октября. Экономика России, согласно экспертным прогнозам, по итогам 2018 года покажет рост в пределах 2%. О том, какие тренды будут определять экономическое развитие РФ в ближайшие годы и возможен ли заметный рост ключевых показателей, рассказал член Высшего совета Международного евразийского движения, экономист Михаил Хазин.

Эксперт отметил, что, вопреки распространенную представлению, западные санкции оказывают на российскую экономику не такое уж сильное влияние.

«Санкции в части негативного влияния на российскую экономику играют роль пятого-шестого негативного фактора…» — сказал Хазин в интервью «Экономике сегодня».

Он также призвал не переоценивать значение разговоров о зависимости курса рубля и цены на нефть.

«В рамках политики правительства рубль вообще к ценам на нефть не привязан, для него цена нефти всегда 40 долларов за баррель. Все, что сверх этой цены, в экономику страны не попадает, оседает в резервных фондах», — напомнил экономист.

Хазин считает, что финансово-экономической политике России при этом нужны реформы, в противном случае говорить о прорывном развитии РФ будет бессмысленно.

Напомним, ранее стало известно, что Россия на две строчки поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик. Эксперты связали это с умеренным ростом ВВП и тем, что госдолг РФ по-прежнему остается низким.

Международное рейтинговое агентство Moody’s тем временем объявило, что в 2019 году не исключает повышения рейтинга России до инвестиционного уровня. Это, по мнению экспертов, произойдет, если Россия в следующем году сможет избежать экономических шоков.