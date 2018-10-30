Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Ученые из SpaceLife Origins ищут женщин для эксперимента с «космическими родами»

55
0 Оставить комментарий

Ученые из SpaceLife Origins ищут женщин для эксперимента с «космическими родами»

Вашингтон, 30 октября. Ученые из проекта SpaceLife Origins ищут женщин для участия в  эксперименте по «космическим родам».

Цель эксперимента — изучить процессы зачатия и родов в космических условиях. Эти данные могут оказаться очень полезными, когда земляне начнут колонизировать другие планеты.

Сам проект должен стартовать в 2024 году. Специалисты из SpaceLife Origins намерены создать специальный инкубатор эмбрионов, куда поместят сперматозоиды и яйцеклетки. В 2021 году его запустят в космос, где и произойдет искусственное оплодотворение. Через четыре дня инкубатор вновь доставят на Землю, извлекут из него оплодотворенные яйцеклетки и пересадят их в матку.

Впоследствии отобранные для тестов кандидатки смогут отправиться в космос, чтобы впервые в истории родить ребенка вне Земли.

«Во время 24−36-часовой миссии женщина родит в 400 километрах над Землей в сопровождении обученной медицинской команды мирового уровня. Тщательно подготовленный и процесс снизит все возможные риски», — цитирует руководство SpaceLife Origins «Ридус».

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое