Ученые из SpaceLife Origins ищут женщин для эксперимента с «космическими родами»

Вашингтон, 30 октября. Ученые из проекта SpaceLife Origins ищут женщин для участия в эксперименте по «космическим родам».

Цель эксперимента — изучить процессы зачатия и родов в космических условиях. Эти данные могут оказаться очень полезными, когда земляне начнут колонизировать другие планеты.

Сам проект должен стартовать в 2024 году. Специалисты из SpaceLife Origins намерены создать специальный инкубатор эмбрионов, куда поместят сперматозоиды и яйцеклетки. В 2021 году его запустят в космос, где и произойдет искусственное оплодотворение. Через четыре дня инкубатор вновь доставят на Землю, извлекут из него оплодотворенные яйцеклетки и пересадят их в матку.

Впоследствии отобранные для тестов кандидатки смогут отправиться в космос, чтобы впервые в истории родить ребенка вне Земли.