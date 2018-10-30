Ученые из SpaceLife Origins ищут женщин для эксперимента с «космическими родами»
Вашингтон, 30 октября. Ученые из проекта SpaceLife Origins ищут женщин для участия в эксперименте по «космическим родам».
Цель эксперимента — изучить процессы зачатия и родов в космических условиях. Эти данные могут оказаться очень полезными, когда земляне начнут колонизировать другие планеты.
Сам проект должен стартовать в 2024 году. Специалисты из SpaceLife Origins намерены создать специальный инкубатор эмбрионов, куда поместят сперматозоиды и яйцеклетки. В 2021 году его запустят в космос, где и произойдет искусственное оплодотворение. Через четыре дня инкубатор вновь доставят на Землю, извлекут из него оплодотворенные яйцеклетки и пересадят их в матку.
Впоследствии отобранные для тестов кандидатки смогут отправиться в космос, чтобы впервые в истории родить ребенка вне Земли.
«Во время 24−36-часовой миссии женщина родит в 400 километрах над Землей в сопровождении обученной медицинской команды мирового уровня. Тщательно подготовленный и процесс снизит все возможные риски», — цитирует руководство SpaceLife Origins «Ридус».