Не могут выпустить даже сковородку: экс-депутат Рады разрушил мечты украинского министра об электрокарах
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина «может стать мировым лидером по производству электромобилей». По словам чиновника, это возможно благодаря «значительным запасам кобальта и лития».
«На Украине богатейшие месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров», — написал Омелян на своей странице Facebook.
По мнению Омеляна, украинскому парламенту необходимо принять нормативный правовой акт, который бы регламентировал производство автомобилей.
«И мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», — объявил министр.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал мечты и фантазии Омеляна и жестко осадил его. По словам бывшего парламентария, в настоящий момент украинское автомобилестроение пребывает в упадке. Журавко напомнил, что даже те предприятия, которые ранее производили конкурентноспособную продукцию, сегодня простаивают.
«Знаете, есть украинская пословица: дурень думкой богатеет. Смотрю я на этого идиота и удивляюсь. Возникает вопрос: где запорожский АвтоВАЗ? Где продукция этого великого завода-гиганта, который расположен на территории Украины? Почему его до сих пор не запустили?
Посмотрите на завод ЛАЗ — Львовский автобусный завод, который раньше производил неплохие автобусы. Что там происходит? Посмотрите на завод «Богдан». Где «суперсовременные» автомобили?» — спрашивает украинский политик.
По его словам, действующие киевские власти сознательно проводят политику, направленную на уничтожение промышленности.
«Какие могут быть электромобили? Они в последнее время не могут выпустить даже электрическую сковородку. Вся автомобильная отрасль загоняется в угол. Она гибнет, вянет.
Зато из-под пера некоторых олигархов, которые торгуют автомобилями, выходят законы, которые позволяют обогащаться посредникам. А собственное производство они убивают. Я думаю, Украина еще лет 100 не будет выпускать электрокары», — разрушил мечты украинского министра Алексей Журавко.
Также он предположил, что карьера Омеляна как чиновника, учитывая его некомпетентность, в скором времени может закончиться.
«Это очередные бредовые сказки для народа, который развесил уши. Я думаю, скоро этот министр скоро оставит свое рабочее место и пойдет гулять дальше», — подытожил экс-депутат Рады.