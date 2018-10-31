Сирия: САА нашла тайный склад с оружием боевиков в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 31 октября. Компетентные органы Сирии в сотрудничестве с мирными жителями обнаружили в освобожденной деревне на юге провинции Эль-Кунейтра большое количество оружия, принадлежащего террористическим группировкам. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который в данный момент находится в республике.

Кроме того, сирийским военным также удалось найти целый склад с медицинским оборудованием, который использовался боевиками во время оккупации региона.

Один из военных дал эксклюзивное интервью корреспонденту ФАН:

«В рамках соглашения о перемирии в провинции Эль-Кунейтра мы собрали это оружие и боеприпасы, принадлежащие боевикам. Они находились в юго-западной части провинции Эль-Кунейтра. Как видно, тут у нас разные виды боеприпасов и электронные средства связи, много оружия, в том числе израильское», — заявил мужчина.

По словам полевого источника, среди найденных боеприпасов было много оружия иностранного производства. Медицинские инструменты и вовсе были израильскими.

Неподалеку от места, где сирийские войска нашли вооружение боевиков, были припаркованы автомобили, похищенные из населенного пункта Брега.

Это далеко не первый случай, когда сирийские подразделения натыкаются на оружие боевиков при прочесывании освобожденных регионов. В начале октября сообщалось, что САА наткнулась на склад медикаментов, расположенный к западу от населенного пункта ар-Рафид. Есть вероятность, что этот склад использовался террористами для получения лечебных услуг. Внутри военные нашли медицинское оборудование, офисную мебель и инструменты, принадлежащие ООН, которые транспортировались террористическими группировками. Большие запасы оружия, оставленного боевиками, неоднократно находили в Джаббе, Бреге, Аль-Малаи.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в конце июля 2018 года в рамках масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с Эль-Кунейтрой союзным войскам также удалось освободить провинции Даръа и Эс-Сувейда.

В данный момент инженерные подразделения САА продолжают прочесывать освобожденные районы с целью обнаружения и ликвидации мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, которые могли оставить джихадисты. Это необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей.