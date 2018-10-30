«Космической сверхдержавой они уже стали»: в Сети высмеяли амбициозные планы украинского министра
Киев, 30 октября. Интернет-пользователи высмеяли заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который назвал Украину будущим мировым центром электрокаров.
Ранее Омелян заявил, что Украина обладает богатыми месторождениями лития и кобальта. В связи с этим, отметил министр, Украина может стать «мировым центром» по производству батарей и электрокаров. Для реализации этой цели Верховной раде необходимо принять закон о 15-летней стратегии производства электрокаров.
«На Украине богатейшие месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров», — написал украинский министр в Facebook.
Однако в Сети усомнились, что у Киева действительно есть перспективы стать мировым центром. Комментаторы назвали сферы, в которых Украина воистину могла стать мировым лидером.
«[Центром] нищеты, криминала и бегства населения», — написал пользователь.
«Центром вымирания», — добавил другой.
Пользователи крайне скептически отнеслись к планам Омеляна, отметив, что страна находится не в том состоянии, чтобы быть привлекательной для инвесторов.
«Пока не поборем коррупцию в судах и высших эшелонах власти, никакой вменяемый инвестор не придет в нашу страну. Так и будет торговать сырьем как сейчас», — написал пользователь.
«Ты способен только быть центром примитивных ресурсов», — адресовал пользователь свое сообщение Омеляну.
«Гм… космической, ядерной и аграрной, газовым хабом и еще какой-то сверхдержавой они уже стали», — с иронией написал комментатор.