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Вандалы осквернили памятник жертвам Второй мировой войны в Эстонии

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Вандалы осквернили памятник жертвам Второй мировой войны в Эстонии

Таллин, 30 октября. Неизвестные злоумышленники осквернили памятник жертвам Второй мировой войны, установленный в деревне Литсметса Выруского уезда Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции и погранохраны государства.

«В воскресенье было обнаружено, что неизвестные аэрозольными красками осквернили надгробный камень памятника жертвам Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего акта вандализма возбудили уголовное дело.

Стоит отметить, что это далеко не единственный случай осквернения вандалами могил советских солдат и мемориалов в иностранных государствах. В начале сентября злоумышленники совершили попытку взрыва памятника, установленного в 1945 году в память о воинах, которые пали при форсировании Одера.

Кроме того, в конце августа вандалы изрисовали свастикой памятники жертвам нацистского террора на кладбище в Эстонии. Неизвестные разбили горшки с цветами, вырвали растения и растоптали свечи.

Автор: Екатерина Кухарева
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