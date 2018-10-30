«Внешэкономбанк» получит новое название

Москва, 30 октября. «Внешэкономбанк» станет государственной корпорацией «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ». Переименование банка во вторник в рамках законопроектов о создании механизма координации деятельности институтов развития одобрила Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.

Как уточняется в сообщении комиссии, «Внешэкономбанк» сменит название в связи с тем, что начнет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов.

«Предлагается изменить наименование госкорпорации на «Государственная корпорация «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ», — отметили в правительстве.

Планируется, что банк будет принимать участие в управлении институтами развития, а также будет отвечать за процедуры совместной работы над проектами, которые обеспечат комплексное использование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, в том числе господдержки.

Преобразование «Внешэкономбанка» происходит в соответствии с майским указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».