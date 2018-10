Этот поезд сошел с рельсов: западные СМИ призвали остановить НАТО в Европе

О том, что маневры НАТО «Единый трезубец-2018» проводятся в непосредственной близости от границ России, говорили много. Это крупнейшие военные учения со времен холодной войны, но это не единственное свидетельство того, что в НАТО полным ходом идет подготовка к войне против России.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Military Escalation in Europe Is Like Runaway Train: It’s Time to Slow It Down (Военная эскалация в Европе — это сошедший с рельсов поезд, и его пора остановить), опубликованной порталом Strategic Culture.

НАТО приступает к военной эскалации в Европе: координирует учения, строит, расширяет и модернизирует объекты инфраструктуры. Например, на прошлой неделе было завершено строительство ангара для технического обслуживания самолетов на эстонской авиабазе «Эмари» — первого военного проекта, полностью финансируемого Европейской инициативой сдерживания (EDI). В эту базу инвестируется более 38 млн. долларов.

Кроме военной подготовки, совместный центр технического обслуживания будет также помогать самолетам НАТО, которые осуществляют патрулирование воздушного пространства в Восточной Европе. Как сообщает The Air Force Times, командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс, пообещал, что финансирование будет направлено и на другие проекты.

Планы по модернизации инфраструктуры Альянса также включают в себя модернизацию авиабазы «Кечкемет» в Венгрии для размещения американских истребителей F-15, штурмовиков A-10 и военно-транспортных самолетов C-5. Кроме того, Альянс займется строительством склада боеприпасов на авиабазе «Малацки» в Словакии и рулежной дорожки в Рюгге, Норвегия. Эти шаги являются частью более широкой стратегии по подготовке наступательных операций против России.

Бюджет на оборону в 2018 финансовом году позволяет главе ВВС США покупать землю и строить объекты в других странах. На модернизацию авиабаз в Европе планируется выделить около 214 миллионов долларов, в том числе 13,9 миллионов на базу «Эмари». Авиабаза «Лиелварде» в Латвии получит инвестиции в размере 3,85 миллиона долларов. Самый большой кусок, 67,4 миллиона долларов, отойдет объекту «Санем» в Люксембурге. «Кечкемет» в Венгрии получит еще $55,4 миллиона инвестиций.

Ко всему этому можно добавить заблаговременно подготовленные резервные запасы армии США в Европе, которые недавно были обновлены и пополнены. Продолжается милитаризация Северной Европы, Польша перевооружается и готовится принять у себя американские базы, такие как «Форт Трамп». Свое присутствие на европейском континенте расширяют и военно-воздушные силы США. В Черном море НАТО наращивают свой военно-морской потенциал.

Кроме того, НАТО стремится и к территориальной экспансии. В македонском референдуме о переименовании страны, за которым должно последовать вступление в НАТО и ЕС, приняли участие только 36,9% избирателей. Хотя избиратели сказали «да», явка была очень низкой — достаточно низкой, чтобы вызвать сомнения в легитимности плебисцита.

18 октября решение о переименовании страны удалось протолкнуть в парламенте Македонии, чтобы как можно скорее начать официальные переговоры о вступлении в НАТО. Посол США в Македонии был в здании парламента во время голосования, но американские чиновники не считают это «давлением».

Уже началось восстановление работы учебного центра македонской армии в районе Криволак, где тысячи солдат НАТО будут проходить подготовку. В следующем году в Македонии пройдут совместные учения «Решающий удар-2019», в которых примут участие около 1000 американских и македонских солдат.

Албания тоже предлагает свою территорию для баз НАТО, а Косово пытается создать собственную армию. Это вопиющее нарушение международного права, Совет Безопасности ООН не давал на это одобрения. Но страны НАТО поддерживают этот шаг — помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл считает, что «никто не может наложить вето на право Косово развивать свои вооруженные силы». По его словам, Косово «имеет право формировать профессиональные силы», и это не будет представлять угрозы ни Сербии, ни косовским сербам.

Косово, которое входит в состав Сербии, превращается в «территорию НАТО» без согласия сербского правительства. Можно сказать, что альянс аннексировал эту область. И это было сделано, чтобы противостоять России. Причем лидер Косово Хашим Тачи не скрывает этого. Он утверждает, что угроза исходит от «российских военных баз в Сербии, российских истребителей МиГ в Сербии и российских военных учений в Сербии».

Ответные действия России западные официальные лица и СМИ называют демонстрацией враждебных намерений. Неужели они думают, что Россия будет сидеть сложа руки, наблюдая за всеми этими приготовлениями? Если это не провокация, то что тогда провокация? Любая страна была бы обеспокоена строительством военной инфраструктуры, предназначенной для наступательных операций против нее.

На 31 октября запланирована встреча Совета Россия — НАТО (СРН). Трудно ожидать от нее каких-то значимых результатов. За последние два года СРН собирается уже в восьмой раз, и до сих пор не было никакого прогресса. Но надежда умирает последней.