Ученые нашли под древней пирамидой в Мексике вход в «загробный мир»

Мехико, 30 октября. Археологи в Мексике обнаружили под Пирамидой Луны подземный туннель, который якобы ведет в «загробный мир», заявили специалисты мексиканского Национального института антропологии и истории.

Пирамида находится в древнем городе Теотиуакан. Она представляет собой одно из самых крупных зданий доколумбовой Мезоамерики. Как предполагают ученые, здесь жили разные коренные народы континента, в частности науа, отоми и тотонаки.

По подсчетам ученых, пирамида Луны была построена в 200–450 годах нашей эры. Местное население использовало ее для проведения ритуальных церемоний в честь богини воды и Луны Чальчиутликуэ.

Ранее внутри строения ученые обнаружили человеческие останки с деформированными черепами. Рядом с ними лежали артефакты, изготовленные из зеленого камня.

После проведения электротомографии пирамиды ученые нашли туннель на глубине восьми метров. Ход ведет в погребальную камеру, длина которой составила 15 метров. Что находится внутри камеры, остается секретом для экспертов. Однако они предполагают, что она символизировала так называемый «вход в загробный мир».