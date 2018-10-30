Тимошенко считает «Северный поток — 2» помехой для антироссийских санкций

Киев, 30 октября. Ужесточение санкций против России несовместимо с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Курс на усиление санкций против России несовместим со строительством «Северного потока — 2», — заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что санкции против российских предприятий, а также против российских политиков «безусловно необходимы», сообщает RT.

Ранее в МИД Украины заявили, что после реализации проекта «Северный поток — 2» Россия откажется от газотранспортной системы Украины.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» подразумевает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по Балтийскому морю до Германии от побережья России. Украина пытается помешать реализации проекта, поскольку опасается потерять транзит газа через свою территорию.

Отметим, промышленники Германии поддержали строительство «Северного потока — 2». Председатель Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф заявлял, что Берлину необходим канал поставки газа из надежного источника. Также положительно к проекту «Северного потока — 2» отнесся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что покупка российского газа необходима, чтобы «турки не мерзли зимой».