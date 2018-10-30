Названы главные причины старения кожи

Москва, 30 октября. Сохранить здоровый цвет и упругость кожи не так уж сложно. Чтобы кожа не старела быстрее человека, нужно не допускать сильного стресса и недосыпания, а также беречь незащищенные участки тела от солнца.

Если вы спите слишком мало или нерегулярно, цвет лица точно не станет лучше. В частности, у вас начнут появляться темные круги под глазами, проявятся тусклость кожи, а затем и морщины. Именно ночь — это время, когда эффективнее всего действует специальная косметика, ведь в темное время суток кожа отдыхает, напоминает Infox.ru.

Стресс и нездоровая пища — две других распространенных причины ухудшения состояния кожи. Ученые предупреждают, что негативные факторы образа жизни всегда не лучшим образом отражаются на лице. Все дело в том, что стресс провоцирует повышение уровня гормона кортизола, в результате железы, выделяющие кожное масло, выходят из строя.

Кроме того, серьезным врагом здоровой кожи является ультрафиолет, если не защищать кожу от солнца, появления пигментных пятен не избежать. Специалисты также рекомендуют не допускать высыхания кожи, для этого стоит использовать увлажняющие крема. Как часто увлажнять кожу, лучше уточнить у косметолога.