Россия заблокировала запрос ЕС по созыву арбитража из-за спора о свинине

Москва, 30 октября. Россия заблокировала запрос Евросоюза о созыве новой третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о свинине. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

По мнению Брюсселя, Москва якобы не исполняет решение апелляционного органа ВТО по поводу ограничений на импорт свиней и свинины. В России такие претензии сочли неоправданными и напомнили, что все требования по ограничениям были приведены в действие еще в декабре минувшего года, пишет РИА Новости.

Напомним, запрет на ввоз свинины и живых свиней из ЕС введели в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней. В начале этого года ВТО направила в арбитраж требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.