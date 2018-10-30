Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на нефтебазе в ХМАО

Ханты-Мансийск, 30 октября. Состояние двух пострадавших при сильном пожаре на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Предварительно можно говорить о двух пострадавших, состояние которых тяжелое… Их госпитализируют в больницу города Нижневартовска», — рассказали в депздраве Югры.

При этом отмечается, что на месте работают частные медицинские бригады, которые оказывают помощь пострадавшим, передает РИА Новости. Их перевозят в реанимацию посредством машины Центра медицины катастроф. Добавляется, что один из получивших травмы находится в тяжелом состоянии, другой — в удовлетворительном.

Кроме того, окружное управление МЧС указало, что месторождение, где произошло возгорание, расположено более чем в 200 километрах от Нижневартовска.

Напомним, на базе в ХМАО, по предварительным данным, произошел разлив нефтепродуктов, в том числе загорелись два резервуара на площади около 1 тысячи квадратных метров. Один из них заполнен эмульсией, а второй — нефтью. В МЧС отметили, что в настоящее время тушением пожара занимаются сотрудники пожарной охраны, угрозы распространения огня нет.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места событий, на котором запечатлен столб пламени и густой черный дым. При этом источник ФАН сообщил, что причиной крупного пожара на нефтебазе на Хохряковском месторождении стал взрыв.