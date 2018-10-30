Украинцев возмутил продающийся в Киеве шоколад из Донецка

Киев, 30 октября. Продукция из Донбасса свободно продается в киевских магазинах, несмотря на блокаду и санкции. Об этом сообщают в соцсетях украинские интернет-пользователи.

Так, например, некий Тим Златкин выложил в Facebook фотографию плитки шоколада Dolci, которую произвели в Донецкой народной республике. Как следует из информации, опубликованной на обертке, изготовителем шоколада является компания «Тор», зарегистрированная в Донецке.

Подписчики Златкина выразили возмущение в связи с тем, что украинские коммерсанты продолжают сотрудничать с фабриками Донбасса, несмотря на сложившуюся политическую ситуацию.

«Надо бы узнать, какие тварюки вот это вот закупают. Бабки-то не пахнут. Ой, не удивлюсь, если окажется причастен кто-то из крикунов про «бизнес на крови», — пишут в комментариях.

Напомним, что ранее Украина объявила о блокаде Донбассе, запретив любое сотрудничество с местными производителями. В частности, запрет распространяется на добываемый в Донбассе уголь. Инициированный Киевом запрет не остановил торговлю между украинским бизнесом и Донбассом, однако загнал ее глубоко в подполье, в результате чего товары начали завозиться окольными путями или же контрабандистским методом.



Украинские власти развязали войну против Донбасса в 2014 году, когда жители Восточной Украины отказались признавать госпереворот. В 2015 году стороны заключили минские соглашения, которые предписывают прекратить огонь, отвести военную технику и предоставить Донбассу особый статус. С тех пор Киев не выполнил ни одного условия, продолжая обстрел позиций ДНР и ЛНР, а также стягивая в Донбасс силы.