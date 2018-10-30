Сирия сегодня: Турция начнет военную операцию против курдов, Израиль применил слезоточивый газ на Голанах
Сирия, 30 октября. Президент Турции анонсировал военную операцию против курдов. Израильские силовики применили слезоточивый газ на Голанских высотах. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.
Военная операция против курдов
В самое ближайшее время Анкара намерена начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) к востоку от Евфрата. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Мы не позволим на востоке от Евфрата создать террористическую структуру, мы ее разрушим. Шаг за шагом очистим холм за холмом», — сказал турецкий лидер.
При этом он добавил, что подготовка к операции уже закончена и армия ждет только отмашки. Напомним, Турция считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
В минувшем январе армия Анкары начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В марте населенный пункт перешел под контроль турецкой армии.
Газ на Голанах
Силовики Израиля использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты в противостоянии с жителями деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Последние выступают против проведения там израильских выборов, сообщает государственное телевидение САР.
Отмечается, что во вторник утром жители собрались рядом со школой в поселении Мадждаль-Шамс. Они были намерены воспрепятствовать проведению выборов. Участники демонстрации несли сирийские флаги и плакаты с лозунгами о том, что Голанские высоты должны вернуться под контроль Дамаска.
«Оккупационные силы применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и дымовые шашки, а также боевые пули против протестующих в деревне Мадждаль-Шамс», — сообщили сирийские журналисты.
Они также подчеркнули, что отмечаются случаи удушья со стороны пожилых людей и женщин с детьми. Кроме того стало известно, что израильские силовики задержали нескольких демонстрантов. Напомним, во вторник в Израиле выбирают местные органы власти. Новацией нынешней кампании станет проведение голосования в четырех друзских деревнях на Голанских высотах — впервые с 1967 года, когда эта территория перешла под контроль Израиля.
В Эль-Кунейтре восстанавливают электросети
Сирийские инженеры продолжают заниматься восстановлением линий электроснабжения в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.
В настоящий момент инженеры ведут работы над 13 электростанциями, которые расположены в ранее отбитых у террористов населенных пунктах.
«Пусть Аллах хранит защитников нашей родины, и пусть раненые излечатся как можно быстрее. Главная компания по электроэнергии в провинции Эль-Кунейтра работает, чтобы вернуть электричество в освобожденных деревнях. Скоро в провинции Эль-Кунейтра начнут работать 13 электростанций. Мы продолжаем работать день и ночь, чтобы вернуть электричество во все районы», — сообщил один из работников ТЭК.
Ранее сообщалось, что корреспондент Федерального агентство новостей побывал на севере провинции Эль-Кунейтра и проследил за этапами восстановления электроэнергии.