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Россияне выберут не Lexus: эксперт оценил рейтинг самых надежных автомобилей в мире

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Россияне выберут не Lexus: эксперт оценил рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Москва, 30 октября. Рейтинг самых надежных автомобилей в мире был составлен журналистами Consumer Reports. Машины под маркой Lexus занимают первую строчку списка. 

Это объясняется тем, что при составлении рейтинга журналисты ориентировались на автомобильный рынок в США. При этом марка Lexus — это премиальное подразделение Toyota — другого «производителя номер один».

Рейтинг прокомментировал автоэксперт Игорь Моржаретто. Он обратил внимание на то, что у американского рынка совершенно своя специфика в отличие от автомобильных рынков Европы и России.

«Это не истина в последней инстанции», — отметил он.

Моржаретто согласился с тем, что вошедшие в рейтинг Lexus, Kia, Subaru, Mazda, Toyota в самом деле являются одними из самых надежных в мире. Эксперт указал на то, что производителем номер один в мире является именно Toyota, а Lexus — лишь премиальное подразделение японской автомобилестроительной корпорации.

«На мой взгляд, если делать такой список у нас, я бы на первое место поставил Toyota, потом BMW, Porsche, следом — японцев», — резюмировал Моржаретто, передает издание Nation News.

Автор: Тимур Румянцев
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