Черчесов получил международную премию за вклад в развитие футбола

Москва, 30 октября. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову вручили международную премию Arctic Awards. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Черчесов стал лауреатом премии в специальной номинации «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».

«Наша страна благодарна вам, вашему штабу и всей сборной за яркую игру, безграничную волю к победе и потрясающие результаты, которые вы подарили всем нам на домашнем Чемпионате мира, воплотив в жизнь лозунг «Играем за вас!» — заявил президент Arctic World Club Сергей Егоров.

Черчесов в свою очередь отметил, что удачное выступление российских футболистов на домашнем чемпионета позволило изменить отношение общества к футболу. Наставник российской сборной поблагодарил за награду, отметив, что такой успех был достигнут благодаря работе всей команды.

Официальная церемония вручения премии пройдет 1 декабря, однако в это время главный тренер сборной РФ будет в Дублине на жеребьевке отборочного этапа Чемпионата Европы-2020.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России дошла до четвертьфинала первенства. Россияне проиграли в матче за путевку в полуфинал хорватам в серии пенальти. Победителем мундиаля стала сборная Франции, которая выиграла у Хорватии со счетом 4:2, напомнила «Газета.ру».