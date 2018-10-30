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Тысяча альбомов с картинами Шилова исчезла из галереи в Москве

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Тысяча альбомов с картинами Шилова исчезла из галереи в Москве

Москва, 30 октября. Около тысячи альбомов с картинами известного российского художника Александра Шилова пропали из московской «Галереи А.Шилова» при неизвестных обстоятельствах.  

Как рассказал источник Федерального агентства новостей, заявление в полицию было направлено Вадимом Штриком — гендиректором компании «Геофото», которая взяла на себя обязательства подготовить тысячу альбомов «Пастель» с картинами Шилова. Согласно условиям контракта, «Геофото» должно было предоставить их самому Шилову на экспертизу.

По словам Штрика, компания доставила альбомы в галерею, однако руководство учреждения отказалось подписывать акт о приемке. Впоследствии галерея заявила, что «Геофото» предоставило лишь два экземпляра альбома, а не весь тираж. Сумму ущерба учреждение оценило в 398 тыс. рублей.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
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