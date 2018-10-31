Дамаск, 31 октября. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х посетил православных римлян в городе Арна на горе Хермон, расположенной в сельской местности провинции Дамаск, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Патриарх прибыл в Дамаск, чтобы благословить освобожденные от незаконных вооруженных формирований населенные пункты на горе Хермон.

В ходе своего выступления священнослужитель подтвердил, что сирийские мусульмане и сирийские христиане — это одна большая семья. Они всегда будут держаться вместе и не позволят никому себя терроризировать.

Местные жители, присутствующие на мероприятии, подтвердили, что сохранение единства страны необходимо. В первую очередь он достигается путем единения наций и различных духовных культур.

В распоряжении нашего корреспондента оказалось видео с места событий:

Напомним, что в конце октября корреспондент ФАН побывал в восстановленном монастыре святого Юлиана Эмесского в старом городе Хомс, где пообщался с местным епископом.

В течение многих лет этот монастырь находился в руинах. Он был серьезно разрушен и практически полностью перестроен во времена мамлютского султана Египта и Сирии Аз-Захира аль-Бундукдари.

Во время военных действий на монастырь снова напали — на этот раз боевики запрещенного в РФ «Исламского государства»1. С помощью бульдозеров джихадисты попытались разрушить это здание до самого основания.

После ухода террористических группировок из региона в 2014 году и восстановления монастыря в нем прошла первая служба в присутствии епископа Антиохийского православной церкви Патриарха Иоанна Х. Это стало очередным доказательством того, что в Сирии возрождается мирная жизнь, стабильность и безопасность, которых не было такое долгое время.

1 Организация запрещена на территории РФ.