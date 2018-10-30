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Hyundai выпустит эксклюзивную версию кроссовера Creta

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Hyundai выпустит эксклюзивную версию кроссовера Creta

Москва, 30 октября. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor подготовила топовую модификацию кроссовера Creta. Новая модификация Hyundai Creta получила название Diamond Edition. Новый кроссовер будет представлен в начале ноября на международном автомобильном салоне Сан-Паулу.

Diamond Edition станет самой дорогой модификацией Creta. Новый кроссовер ориентирован на рынок Бразилии. В будущем автомобиль может появиться на рынках других стран.

Diamond Edition отличается от базовой версии Creta интерьером салона, который выполнен из перфорированной кожи белого цвета с коричневыми вставками и наличием панорамной крыши. Кроме того, Diamond Edition получил обновленные задние габаритные огни на LED-матрицах, а также спойлер и боковые зеркала черного цвета.

Новый кроссовер оснащен двухлитровым двигателем, который может работать на бензине и этаноле. При использовании бензина мощность двигателя составляет 156 лошадиных сил, в случае с этанолом мощность агрегата возрастает на 10 единиц. Автомобиль оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость новой версии Creta будет объявлена перед стартом продаж.

Автор: Артем Никулин
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