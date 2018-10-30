Омелян прочит Украине будущее «мирового центра» по производству электрокаров

Киев, 30 октября. Украина обладает богатыми месторождениями лития и кобальта, в связи с чем может стать «мировым центром» по производству батарей и электрокаров, уверен министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«На Украине богатейшие месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров», — написал министр в Facebook.

При этом Омелян подчеркнул, что «Европа проиграла битву за электрокары и отчаянно пытается поймать поезд, который уже ушел».

Для того, чтобы заполучить пальму первенства в этой области, Верховной раде необходимо принять закон о стратегии производства электрокаров в стране сроком на 15 лет, добавил министр. По его словам, украинские власти смогут привлечь мировых стратегов для создания новой высокотехнологичной отрасли и десятков высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее Омелян заявил о надежде на введение санкций против российских портов на Черном море после резолюции Европарламента и заявлений США. По словам украинского чиновника, последние заявления Европарламента, Еврокомиссии и Госдепартамента США стали результатом работы украинской власти по донесению «правдивой информации» до «партнеров по антироссийской коалиции».