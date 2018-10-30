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Школьники из Сирии приедут обучаться в учреждениях МО РФ

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Школьники из Сирии приедут обучаться в учреждениях МО РФ

Москва, 30 октября. Сирийские школьники получат возможность учиться в образовательных учреждениях Минобороны РФ. Соответствующее соглашение, подписанное Москвой и Дамаском, было опубликовано во вторник на портале правовой информации.

Как следует из документа, школьники из Сирии будут учиться в соответствии с учебными планами и образовательными программами, разработанными для россиян, по очной форме и на русском языке. Отмечается, что целью обучения является подготовка несовершеннолетних к военной или государственной службе.

Все расходы по обучению в учреждениях Минобороны сирийских школьников возьмет на себя российская сторона. Заявки на обучение уполномоченный орган сирийской стороны должен предоставить до 15 января. Прием на обучение будет производиться на конкурсной основе. О количестве сирийских школьников, принятых на обучение, РФ проинформирует коллег из Сирии до 15 марта.

Автор: Василий Котов
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