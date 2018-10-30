Глава МИД Ирана рассказал о последствиях санкций США для миропорядка

Тегеран, 30 октября. Санкции США окажут «огромное» влияние на мировой порядок. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, американские власти нарушают закон, а также хотят наказать законопослушные страны. Зариф подчеркнул, что «незаконные» американские санкции окажут огромное влияние на мировой порядок. Глава МИД Ирана также отметил, что Вашингтон не добился целей в отношении Тегерана, которые ставил перед собой.

Напомним, в мае американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе с Ираном. С 7 октября Вашингтон ввел санкции против Ирана. Международная «шестерка» посредников по вопросам иранской ядерной программе (Россия, Китая, Франция, Германия и США.— Прим. ФАН) выступили против действий США.