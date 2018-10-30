Английский клуб захотел купить Чалова за пять миллиардов евро



Москва, 30 октября. Один из футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) захотел приобрести форварда ЦСКА Федора Чалова. Об этом заявил руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин.

При этом он не стал называть название клуба, отметив только, что «это крепкий середняк АПЛ». С предложением на Зимина вышел агент из Лондона, которому этот клуб дал авторизацию на ведение переговоров.

«Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?» Говорит: пять миллионов евро. Ответил им, что это не очень адекватное предложение — даже доносить до ЦСКА нет смысла», — подчеркнул он в комментарии «Чемпионат.com».

Зимин добавил, что ЦСКА — это клуб, который умеет продавать футболистов.

«Будут продолжать следить — возможно, вернутся к этому вопросу зимой. С более реалистичным предложением», — заключил он.

Отметим, что на счету Чалова восемь забитых мячей в 12 турах ЧР. В трех матчах Лиги чемпионов он забил один гол.