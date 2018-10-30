Назван топ-10 мистических мест России для туризма

Москва, 30 октября. Аналитическое агентство «Турстат» составило топ-10 самых мистических мест России, которые чаще всего посещают туристы.

Как пояснили эксперты, в мистические места туристы чаще всего приезжают в погоне за духами, призраками и другими загадочными существами, которые, согласно преданиям, там обитают. Лидерами этого рейтинга являются в первую очередь Крым, Байкал и Алтай.

Самым популярным местом среди любителей аномальных явлений оказался мыс Фиолент под Севастополем. Греки переводят Фиолент как «божья страна». Согласно древним греческим легендам, именно здесь находился храм богини Артемиды.

Серебро в этом рейтинге досталось другой крымской достопримечательности — горному монастырю Качи-Кальон под Бахчисараем. Источник Святой Анастасии на Качи-Кальоне по легенде появился после трагической гибели святой. Набожная девушка пасла стадо скота, когда на нее напали дикие звери и растерзали. Наблюдая за жестокостью, не в силах ей помешать, горы содрогнулись и обрушили на зверей каменную лавину. Затем горы стали оплакивать погибшую, и так появился источник.

Тройку лидеров замкнул остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, на котором сосредоточены сразу несколько мест силы, которыми пользовались шаманы.

Также в топ самых популярных мистических мест России попали озеро Светлояр в Нижегородской области, Беловодье и Белуха в Республике Алтай, озеро Бездонное в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.

Аналитки добавили, что обычно туристы посещают мистические места с однодневными экскурсиями. Рейтинг был составлен по результатам анализа популярности мест и отзывов туристов в Сети.