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Запад не сделал ничего, чтобы установить мир в Донбассе — ДНР

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Запад не сделал ничего, чтобы установить мир в Донбассе — ДНР

Донецк, 30 октября. Готовящиеся к проведению выборы депутатов и главы Донецкой народной республики полностью отвечают международному праву. Об этом во вторник заявила заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева.

В то же время Макеева отметила, что западные страны могут не признать проведение выборов, поскольку им выгодна сложившаяся в Донбассе ситуация. Международный валютный фонд, ставший главным кредитором Украины, получает неплохие дивиденды, Европа вывозит украинский лес, иностранные компании скупают украинские земли за бесценок, власти ЕС и США полностью контролируют Киев.

«За все время никто из представителей Запада не сделал ничего, чтобы помочь урегулировать конфликт и установить мир в Донбассе», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что власти ЛНР ожидают провокаций со стороны ВСУ в день голосования. Напомним, что проведение выборов в Донбассе является обязательным условием минских соглашений, однако Киев отказывается идти на этот шаг, пока в Донбассе продолжаются обстрелы. При этом данные обстрелы осуществляет сама украинская армия.

Автор: Антон Соколов
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