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Названа причина пожара на нефтебазе в ХМАО

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Названа причина пожара на нефтебазе в ХМАО

Санкт-Петербург, 30 октября. Причиной крупного пожара на нефтебазе на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа стал взрыв, о чем сообщил источник Федерального агентства новостей.

На территории нефтебазы находятся четыре резервуара, два из которых пустые. Третий заполнен нефтью, четвертый практически пуст. 

При взрыве пострадали два человека, состояние обоих расценивается как средней тяжести — контузия, повреждения позвоночника. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
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