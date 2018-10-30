«Месячник по сдаче самогонных аппаратов»: Олейник высмеял план Климкина отнять у украинцев паспорта РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, рассуждая об институте двойного гражданства, для начала призвал украинцев сдать имеющемся у них российские паспорта.

«Мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией в то время, когда у нас де-факто идет с ней война. Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают», — потребовал Климкин.

«Все остальные — давайте разговаривать», — добавил он.

Климкин напомнил, что двойное гражданство признается в некоторых странах Европы, но на Украине люди, имеющее несколько паспортов, нарушают законодательство, пишет «Европейская правда» (ЕП).

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник, инициатива Климкина по изъятию у граждан Украины российских паспортов заранее обречена на неудачу.

«Климкин настолько много высказал неадекватных инициатив, что кому-то может хватить и на кандидатскую, и на докторскую диссертации в области психиатрии, — с иронией отметил Олейник. — Этот человек, который родился еще в советское время, вероятно, вспомнил о таком явлении, как месячники. Помните, в СССР объявлялся, например, месячник по сдаче самогонных аппаратов? А теперь Климкин, видать, хочет объявить месячник по сдаче российских паспортов».

Но даже в советское время, хотя люди тогда были другие, никто особо не спешил сдавать все, что требовало государство, а теперь и подавно не будут, отметил политик.

«Так что сегодня эту идиотскую инициативу ждет фиаско. Если это призыв к ближайшим родственникам Климкина, который знает, у кого из них припрятаны российские паспорта, то тут еще посмотрим. Или, например, к чиновникам. Но я и тут сомневаюсь, что они подчинятся. Ну, а народ прекрасно понимает, что те, кто им управляет, сами готовятся к побегу. Люди на Украине не такие дурные, чтобы расставаться с российскими паспортами, которые держат на всякий случай. Поэтому инициатива Климкина закончится ничем, но даст новый богатейший материал для научных работ в области психиатрии», — с насмешкой резюмировал Владимир Олейник.

Ранее на Украине разгорелся «паспортный» скандал из-за видеозаписи, на которой венгерский консул в Закарпатье раздавал украинцам паспорта Венгрии. Позже выяснилось, что речь шла все-таки не о венгерских паспортах, а о пакете документов для получения гражданства Венгрии. Тем не менее, инцидент спровоцировал серьезный кризис в отношениях между Киевом и Будапештом.