Киев, 30 октября. Задача освободить какой-либо населенный пункт в Донбассе не стоит перед украинскими силовиками в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), заявил командующий ООС Сергей Наев в интервью «BBC Украина».

По его словам, взятие под контроль населенных пунктов на юго-востоке Украины зависит от военной обстановки. Он подчеркнул, что при появлении угрозы населению и бойцам ООС будут приняты соответствующие меры.

«Продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет — сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов», — заверил он.

Наев напомнил, что целью ООС является освобождение всей территории на юго-востоке Украины. Командующий вспомнил слова украинского лидера Петра Порошенко, который ранее заявлял, что разрешить ситуацию возможно только политико-дипломатическим путем.

«Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, но пока у военных не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт», — добавил он.

Генерал-лейтенант назвал стабилизацию ситуации на линии соприкосновения и гарантию безопасности для развития Донецкой и Луганской областей важным.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса после того, как ЛНР и ДНР заявили о своей независимости после госпереворота в стране. Урегулировать ситуацию в Донбассе пытаются на минской площадке, где были подписаны документы, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако, несмотря на подписанные соглашения, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются до сих пор. По последним данным, жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали более 10 тысяч человек.