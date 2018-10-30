«Резни в Донбассе не получится»: политолог объяснил заявление Тимошенко о миротворцах

Председатель украинской партии «Батькивщина», кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко выразила сомнение, что миротворцы ООН в Донбассе будут вести миссию «на нужных Киеву условиях».

«Право вето разрешает России блокировать все инициативы ООН относительно прекращения войны на востоке и аннексии Крыма. Это делает очень маловероятным справедливое решение относительно миротворческий миссии ООН в оккупированном Донбассе», — заявила Тимошенко, выступая на национальном форуме в Киеве «Новая стратегия мира и безопасности».

Украинские власти активно добиваются введения миротворческой миссии ООН на юго-восток страны. Российский президент Владимир Путин отмечал, что это возможно, — но только в том случае, если контингенты будут обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ. В Киеве же требуют расширения мандата миссии, которая должна разместиться на всей территории Донбасса и на границе с Россией.

Крымский политолог Владимир Джаралла в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что украинские власти под миротворческой миссией ООН понимают вовсе не помощь в разрешении конфликта в Донбассе, а усиление вооруженной напряженности в регионе.

«Необходимо понимать, что на Украине чрезвычайно развит «эзопов язык», когда говорят одно, но подразумевают совершенно другое. Когда заходит речь о миротворческой миссии ООН в Донбассе, то нужно помнить, что существуют две точки зрения. Одна из них — российская, которая подразумевает, что миротворцы будут выполнять функцию разведения враждующих сторон на линии огня и тем самым смогут сократить страдания гражданского населения. Этот процесс должен сопровождаться активизацией переговоров между участниками. Однако украинская и негласно поддерживающая ее западная сторона под миссией ООН подразумевают введение полноценного военного контингента, который перекроет все пути сообщения Донбасса с Россией, парализует деятельность отряда ополченцев, после чего начнется военная операция со стороны Украины. Естественно, для России этот вариант неприемлем, о чем она давала понять с самого начала», — пояснил политолог.

По словам собеседника ФАН, Юлия Тимошенко прекрасно осознает, что Россия способна защитить жителей Донбасса от военной угрозы Киева, и потому выражает обеспокоенность условиями пребывания миротворцев ООН на юго-восточных территориях Украины.

«Выступление Тимошенко — не что иное, как завуалированное признание того факта, что резни в Донбассе у киевского режима не получится, Россия не позволит это осуществить. Тем самым она признает, что это единственный план, и у Киева нет желания проводить мирные переговоры, а также то, что власти рассматривают любые международные отношения лишь как повод выдвинуть новые условия и попытаться добиться победы над своим собственным народом», — добавил Владимир Джаралла.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. Украина не раз обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в том, что в Донбассе действуют российские вооруженные формирования.

Москва, в свою очередь, подчеркивала, что заинтересована лишь в том, чтобы Киев преодолел внутриполитический и экономический кризис.