Мы не Украина, случайно не собьем: в России успокоили НАТО перед ракетными стрельбами в Норвежском море

Североатлантический альянс будет стараться избегать любых опасных ситуаций во время ракетных стрельб России в Норвежском море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Норвегии, открывая День почетных гостей в рамках учений Trident Juncture-2018.

«Такие стрельбы — это достаточно обычное дело. НАТО будет избегать любых опасных ситуаций, мы не видим проблемы, если действия России будут профессиональны. Мы также ожидаем, что ракетные пуски России никак не повлияют на наши учения. Они проводят их в международных водах и сообщили об этом Норвегии», — сказал глава Альянса.

Заявление Столтенберга прозвучало на фоне того, что учебные ракетные стрельбы Российской Федерации совпали по времени с одним из этапов маневров Альянса в Норвегии. При этом генсек подчеркнул, что Trident Juncture-2018 не возвращают НАТО в ситуацию холодной войны, и альянс считает, что уровень конфронтации сегодня ниже.

«Мы не считаем, что наши учения — это возврат к холодной войне. Сегодня ситуация в Европе совершенно другая с более низким уровнем конфронтации, но высоким уровнем непредсказуемости», — подчеркнул он.

В свою очередь военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в заявлении Столтенберга заложен двойной смысл.

«В слове «если», которое произнес Столтенберг, двойной смысл. С одной стороны, он говорит о том, что учения группировок России и НАТО проводятся на довольно большом удалении друг от друга, а с другой стороны, он высказал сомнение в профессионализме сил Северного флота РФ. Вроде как Россия может не туда запустить ракету или торпеду. В этом проявляется двуличие НАТО», — считает эксперт.

При этом собеседник ФАН в очередной раз напомнил стратегическим «друзьям» Москвы о том, что военнослужащие армии России имеют отличную выучку и способны блестяще выполнять все поставленные задачи.

«Спешу успокоить Столтенберга — наши учения пройдут хорошо, ведь российские военные — высоко профессиональные люди, они имеют отличную выучку. Мы ведь не Украина, случайно не собьем. А вот ВСУ в 2001 году во время маневров уничтожили над Черным морем гражданский авиалайнер. У нас же все корабли укомплектованы контрактниками, которые умеют обращаться с высокотехнологичной военной техникой. Там уделяется максимум внимания подготовке, и потом — почти все корабли 1-го и 2-го ранга прошли через боевую службу и в Атлантике, и в Средиземном море», — заключил Дандыкин.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг ранее сообщил, что руководство Альянса намерено стремиться к сохранению низкого уровня напряженности в Арктике. Он также выразил уверенность, что военный блок намерен быть «сильным, предсказуемым и твердым», но при этом продолжать практическое сотрудничество с Россией.