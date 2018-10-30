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Datsun отзывает более 200 автомобилей в России

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Datsun отзывает более 200 автомобилей в России

Москва, 30 октября. Автопроизводитель Datsun отзывает в России 211 машин on-DO/mi-DO, выпущенных с 3 по 20 апреля 2018 года. Об этом сообщила во вторник компания «Ниссан Мэнуфакчуринг Рус».

Как уточняется в сообщении Росстандарта, причиной отзыва стала установка рулевого колеса с несоответствующим ему модулем подушки безопасности. Из-за данной ошибки фиксация модуля подушки безопасности может не соответствовать критериям надежности.

Для устранения неполадки владельцам автомобиля нужно будет предоставить транспортное средство в дилерский центр. Представители производителя уведомят об этом владельцев подпадающих под отзыв Datsun. Машины отремонтируют бесплатно.

Ранее автомобиль Datsun on-DO вошел в список лидеров продаж на российском рынке.

Автор: Василий Котов
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