Бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов в Германии

Берлин, 30 октября. Бывший медицинский сотрудник Нильс Хегель сознался в суде в убийстве 100 пациентов. Об этом передает информационное агентство DPA.

В январе прокуратура немецкого Ольденбурга предъявила медицинскому брату Хегелю обвинения в убийстве 97 пациентов. Осенью минувшего года сообщалось, что полиция на основании результатов токсикологического анализа подозревает, что мужчина отравил 106 пациентов, пишет «ФедералПресс».

Издание Berliner Zeitung сообщает, что на вопрос суда о том, соответствуют ли действительности данные обвинения, Хегель ответил положительно.

Впервые о преступных действиях Хегеля рассказал один из его коллег более 10 лет назад. К счастью, тогда пациент выжил после смертельного укола, а медицинского сотрудника отправили за решетку сроком на 7,5 года за покушение на убийство.

Мужчина признался, что отравил человека, чтобы затем попытаться его реанимировать и выступить в роли спасителя.