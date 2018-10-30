Проверку Россией не прошла: Тимошенко призвала реформировать ООН

Киев, 30 октября. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ООН «не прошла проверку Россией» и должна быть реформирована. Об этом глава партии «Батькивщина» завила, участвуя в национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности».

Тимошенко назвала «агрессию РФ против Украины» стресс-тестом для международных организаций, при этом, по мнению бывшего премьера, ООН и ОБСЕ испытания провалили.

«Агрессия против Украины – это стресс-тест, как работают международные институты – ООН, Совбез, ОБСЕ. И мир этот стресс-тест не прошел, международные институты в случае Украины не сработали», — цитируют Тимошенко украинские СМИ.

Политик заявила, что Киев должен инициировать серьезные реформы в Организации объединенных наций.

«ООН должна быть глубоко реформирована. Мы, Украина, как член ООН обязаны на глобальном уровне инициировать этот вопрос», — сказала Тимошенко.

Напомним, лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах президента страны регулярно обращается к западным «партнерам» Украины с требованием ужесточить давление на Москву. В июле Тимошенко, например, пыталась объяснить, как «бороться с Россией», экс-послу США на Украине Джону Хербсту.

Политик также при любом удобном случае говорит о необходимости вступления Украины в НАТО. Ранее Тимошенко предложила вынести этот вопрос на референдум.

Украинские политологи, комментируя заявления киевских властей о «европейских устремлениях», предупреждают, что, вполне возможно, страну возьмут в НАТО только тогда, когда она уже будет раздроблена на части и перестанет существовать.