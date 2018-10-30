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Совет безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине — МИД Франции

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Совет безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине — МИД Франции

Париж, 30 октября. Совет безопасности ООН соберется во вторник на открытое заседания для обсуждения ситуации по Украине. Об этом заявили в МИД Франции.

В ведомстве рассказали, что о проведении открытого заседания заявили в боливийском председательстве СБ ООН.

Французские дипломаты подчеркнули, что выборы в Донецке и Луганске «ставят под угрозу» суверенитет Украины, а также идут вразрез с обязательствами, которые Париж взял на себя в рамках минских соглашений.

Напомним, что военный конфликт на Украине начался в апреле 2014 года после ввода войск украинской армией на территорию Донецкой и Луганской республик. Их жители не признали результаты государственного переворота, который произошел в феврале 2014 года в стране.

Автор: Денис Коробейников
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