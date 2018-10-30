Санкции США будут иметь последствия для всего мира — Иран

Стамбул, 30 октября. Введенные США санкции против Ирана будут иметь последствия для всего мира. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Ирана Махаммад Джавад Зариф во время визита в Стамбул.

«К сожалению, нарушающая закон страна (США) пытается наказать страну (Иран), которая соблюдает закон. Этот метод будет иметь несколько последствий для всего мирового порядка», — цитирует Зарифа иранское агентство новостей IRNA.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Вскоре после этого Трамп вновь ввел санкции против Ирана, некоторые из которых запрещают третьим странам вести торговлю с Тегераном. Многие европейские лидеры осудили политику Вашингтона и заявили, что будут сохранять свою приверженность достигнутым ранее договоренностям, несмотря на неожиданную смену курса США.